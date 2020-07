Sincomerciários lança consulta virtual sobre negociação de salários da categoria durante a pandemia

Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos lançou uma consulta pública virtual aos integrantes da categoria que tenham vínculo empregatício com as empresas do comércio atacadista e varejista enquadradas nas categorias econômicas listadas no final deste texto.

A assembleia deste ano é para decidir o futuro das negociações coletivas nesse momento de pandemia e crise econômica. O sindicato precisa da manifestação do funcionário do comércio para negociação, mantendo os mesmos pisos e direitos já garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho, ou pela tentativa de nova negociação.

Método convocado através do Edital publicado no Jornal Folha de São Paulo, edição do dia 04/07/2020 LEIA O EDITAL.

Para participar, acesse o link e preencha os campos solicitados. Seus dados serão mantidos em absoluto sigilo, lembrando que somente poderão participar um CPF por vez, não sendo permitido mais de um voto por participante.

Categorias econômicas- algodão e outras fibras vegetais; carnes frescas e congeladas; carvão vegetal e lenha; distribuidores de bebidas; distribuidores de água mineral e afins; comercio de frios, laticínios, chocolates, doces em geral e afins; comércio de louças e louças finas; produtos químicos para indústria e lavoura; sacaria; pedras preciosas; jóias e relógios; papel e papelão; álcool e bebidas em geral; couros e peles; artigos sanitários; vidro plano, cristais e espelho; aparelhos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos; sucatas de ferro; bijuterias; tecidos e vestuários; adornos e acessórios; armarinhos e objetos de arte; cirurgia; móveis e congêneres; gêneros alimentícios, inclusive mini-mercados, supermercados e hipermercados; material médico, hospitalar, científico; calçados; material elétrico e aparelhos de eletrodomésticos; veículos novos e usados, inclusive concessionária de automóveis, caminhões, ônibus, tratores, máquinas agrícolas e demais veículos automotores e respectivas oficinas; peças e acessórios para veículos; comércio de frutas, verduras, flores e plantas naturais e ornamentais; livros, materiais de escritório e papelaria; materiais para construção em geral; maquinismos, ferragens e tintas (utensílios e ferramentas); produtos eletromecânicos e eletro-eletrônicos; comércio de produtos de áudio e vídeo; perfumaria, cosmético e lojas de conveniência e comércio varejista e atacadista de drogas, medicamentos e produtos farmacêuticos; de sua base territorial abrangida pelos Municípios de São Carlos (Sede), Analândia, Descalvado, Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo e Tambaú, todos no Estado de São Paulo.

