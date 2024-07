Sesc São Carlos abre vaga para Educadores Infantojuvenis com salário de R$ 7.002,00

SIGA O SCA NO

Sesc São Carlos - Crédito: reprodução

O Sesc São Paulo está com inscrições abertas para Educadores e Educadoras em Atividades Infantojuvenis em diversas unidades do estado, incluindo a cidade de São Carlos. As oportunidades oferecem um salário atrativo de R$ 7.002,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

Para concorrer às vagas, é necessário:

Possuir graduação completa em curso de nível superior na Modalidade Licenciatura ou Bacharelado.

Benefícios:

Os profissionais selecionados terão acesso a uma série de benefícios, como:

Assistência médica sem desconto de mensalidade e com coparticipação;

Plano de previdência privada;

Refeição subsidiada;

Vale-transporte;

Seguro de vida;

Reembolso de educação infantil para funcionários com filhos de 0 a 6 anos.

Atribuições:

Os Educadores Infantojuvenis serão responsáveis por:

Desenvolver e organizar atividades lúdicas e educativas para crianças e jovens, estimulando a criatividade, a sociabilização e o desenvolvimento integral;

Planejar e executar ações socioeducativas em diversas áreas, como artes, cultura e corporeidade;

Atualizar-se constantemente sobre as tendências e metodologias da educação infantil e juvenil;

Elaborar projetos, relatórios e avaliações das atividades realizadas.

Como se inscrever:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site e realizar a inscrição até às 18h desta terça-feira (30). O prazo de inscrições foi ampliado devido a instabilidades do portal. Informações sobre o processo seletivo, acesse esse link.

Sobre o Sesc

O Sesc é uma instituição que oferece diversas atividades culturais, esportivas e de lazer para a população. Com uma vasta rede de unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo, o Sesc busca promover o bem-estar e o desenvolvimento social.

