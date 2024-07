Serasa oferece oito vagas de emprego em São Carlos; veja as oportunidades

Serasa São Carlos - Crédito: reprodução Serasa

A Serasa Experian está com oito vagas de emprego abertas em São Carlos; confira as oportunidades:

Analista de Ativo de Software Júnior

Desenvolvedora de Software Java Sênior - Vaga Afirmativa para Mulheres

Assistente de Gestão do Cliente II - Vaga afirmativa para Pessoas Negras

Analista de Estratégia de Dados Pleno - Vaga Afirmativa Para Pessoas Negras

Tech Lead - Desenvolvimento de Software

Analista de SRE Sênior

Agente Backoffice Júnior

Agente Backoffice Júnior - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência

BENEFÍCIOS

Horário Flexível

No dress code

PLR anual

Gympass e Totalpass

Vale-Transporte

Previdência privada

Licença maternidade de 180 dias

Licença paternidade de 20 dias

Auxílio creche para todos os gêneros

Atendimento social

Parcerias com instituições educacionais

Plataformas de curso online com mais de 30.000 conteúdos disponíveis

Para se inscrever e obter mais informações sobre as vagas, acesse este link.

SOBRE A SERASA

Líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida de um filho para a faculdade ou mesmo a abertura e expansão de um negócio, está presente para empoderar consumidores e clientes a administrarem seus dados com confiança. Conta com mais de 20.000 pessoas operando em mais de 44 países.

