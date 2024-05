Secretaria de trabalho, Emprego e Renda abre inscrições para o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas

Crédito: Maycon Maximino

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), abre nesta segunda-feira (06/05), as inscrições para o curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas. Serão oferecidas 15 vagas, com carga horária de 40 horas, totalmente gratuito. A atividade é realizada em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

As inscrições podem ser realizadas de 06 a 10 de maio, na Casa do Trabalhador, na Av. São Carlos, nº 1.839, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário ser maior de idade, ter carteira de habilitação no mínimo com categoria B, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.

O curso tem como objetivo ensinar a operar e realizar a manutenção preventiva de tratores agrícolas. “Nosso trabalho é sempre no sentido de qualificar o público que nos procura, atendendo às demandas do mercado de trabalho”, destacou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti.

As aulas ocorrerão no CEMOSAR – Rod. Domingos Innocentini (SPA – 149/215) – Estrada Broa, KM 1, de 13 a 17 de maio, das 8h às 17h. Os alunos inscritos receberão alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. A Prefeitura disponibilizará o transporte aos alunos da Casa do Trabalhador até o local do curso.

