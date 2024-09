Savegnago oferece várias oportunidades de emprego em São Carlos; confira

Savegnago Praça Itália - Crédito: divulgação

A rede de supermercados Savegnago está com várias oportunidades de emprego nas três lojas de São Carlos; confira:

Açougueiro (a)

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Auxiliar de cozinha

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Empacotador(a)

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Empacotador(a)

Rua Joaquim Evangelista de Toledo 243

Empacotador(a)

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Operador(a) de Caixa

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Operador(a) de Caixa

Rua Joaquim Evangelista de Toledo 243

Operador(a) de Caixa

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Operador(a) de Supermercados - Açougue

Rua Joaquim Evangelista de Toledo 243

Operador(a) de Supermercados - FLV

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Operador(a) de Supermercados - FLV

Rua Joaquim Evangelista de Toledo 243

Operador(a) de Supermercados - FLV

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Operador(a) de Supermercados - Frios

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Operador(a) de Supermercados - Frios

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Operador (a) de Supermercados - Mercearia

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Operador (a) de Supermercados - Mercearia

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Operador (a) de Supermercados - Padaria

Avenida Francisco Pereira Lopes 1701

Padeiro (a)

Avenida Comendador Alfredo Maffei 3600

Para saber mais e como se candidatar às vagas, acesse este link.





Sobre o Savegnago

O Savegnago Supermercados, também conhecido como a Rede Forte do Interior, inaugurou sua primeira loja em agosto de 1976, na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. Hoje está presente em 20 cidades do estado de São Paulo, impactando cerca de 5,33 milhões de habitantes e gerando mais de 12 mil postos de trabalho diretos em suas 62 lojas Savegnago Supermercados, 4 lojas de atacarejo Paulistão Atacadista, 4 postos de combustíveis Autoposto Savegnago, 2 Centros de Distribuição, 1 Centro Comercial Savegnago, 1 Centro Administrativo e 3 Conveniências, todas em atividade.

Com mais de 45 anos de história, o Savegnago hoje se consolida como a grande referência em atendimento, qualidade e segurança em dezenas de cidades do interior paulista.

Leia Também