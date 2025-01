São Carlos gera 2.893 empregos em 2024

A indústria de São Carlos: segmento puxou o emprego em São Carlos em 2024, apesar dos números ruins - Crédito: Agência Brasil

Os dados divulgados nesta quinta-feira, 30 de janeiro pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revelam que São Carlos gerou um total de 2.8934 empregos durante os 12 meses de 2024. A pesquisa mostra que os cinco principais setores econômicos da cidade admitiram 46.259 trabalhadores e demitiram 43.666. O CAGED inclui em seu levantamento apenas os dados das pessoas que trabalham com carteira assinada e que tem todos os direitos resguardados na CLT e Constituição, como 13º salário, férias remuneradas, um terço das férias e FGTS, que é chamado “trabalho formal“.

Ao longo do ano, a indústria foi o setor que mais gerou novos postos de trabalho. O segmento fabril contratou 9.727 pessoas e demitiu outras 8.017, apresentando saldo positivo de 1.710 vagas. O segundo colocado foi serviços, como 835 postos de trabalho abertos. Foram 21.652 novos contratos abertos e outros 8.017 desfeitos ao longo do ano passado.



Depois vem o comércio, que admitiu 10.l813 trabalhadores e cortou outros 10.494, apresentando saldo positivo de 319 vagas. A construção conseguiu admitir 2.850 pessoas ao longo do ano, mas rescindiu os contratos de 2.786 pessoas, o que resulta num saldo de 64 empregos gerados. Por último vem a agropecuária, com números negativos. Foram fechadas 35 postos de trabalho no setor, pois houve 1.217 admissões e 1.252 cortes de trabalhadores.

DEZEMBRO RUIIM – Após onze meses em que o emprego esteve em alta em São Carlos, com um saldo de mais de 4.000 empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano, dezembro se revelou um mês bastante negativo.

O último mês de 2024 foi marcado pelo corte de 1.109 postos de trabalho, diferença entre 2.646 admissões e 3.755 demissões. Com a exceção da agropecuária, que abriu 32 postos de trabalho, com 125 contratações e 93 dispensas, todos os demais setores apresentaram, segundo o CAGED, números negativos.



O setor de serviços absorveu 1.204 trabalhadores e demitiu 1.942, com saldo negativo de 738 vagas. A indústria apontou saldo negativo de 159 empregos, pois abriu 444 novos contratos e realizou 598 demissões, causando a eliminação de 159 vagas. Em seguida vem a construção, com saldo negativo de 150 vagas, resultado entre 145 admissões e 295 demissões. Por último, o comércio admitiu 728 pessoas e demitiu 827, eliminando 99 postos de trabalho.

Leia Também