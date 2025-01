Santa Casa de São Carlos abre processo seletivo para contratar técnico de enfermagem

Compartilhar no facebook

A Santa Casa de São Carlos anunciou um processo seletivo interno e externo para a contratação de Técnico de Enfermagem no setor de Órteses e Próteses. A oportunidade é destinada a profissionais com curso Técnico de Enfermagem completo, registro ativo no COREN e conhecimento em rotinas de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

Principais atividades

O profissional será responsável por executar ações relacionadas ao setor de OPME, incluindo:

Montagem e reposição de materiais;

Disponibilização de materiais em sala cirúrgica;

Retirada de materiais para a CME (Central de Material Esterilizado);

Recebimento, destinação e verificação de estoque;

Apoio em rotinas administrativas, controle de consumo e elaboração de justificativas médicas.

Requisitos obrigatórios

É necessário apresentar comprovação de vacinação contra:

COVID-19 (mínimo 3 doses);

Hepatite B (3 doses);

Tríplice viral (2 doses);

Dupla adulto com reforço atual.

Envio de currículos

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 10 de janeiro de 2025 para o e-mail processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br, indicando o nome da vaga no campo "Assunto".

Essa é uma oportunidade para profissionais que buscam atuar em uma instituição de referência e contribuir para a área da saúde na região.

