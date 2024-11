Santa Casa abre processo seletivo para técnico de enfermagem

Compartilhar no facebook

Santa Casa - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos está com processo seletivo aberto, interno e externo, para contratação de Técnicos de Enfermagem destinados ao setor de UTI Adulto. A oportunidade exige formação completa em Técnico de Enfermagem, registro ativo no Coren e disponibilidade de horário.

Entre as habilidades desejadas, estão agilidade na tomada de decisões, capacidade de trabalho em equipe, proatividade, boa comunicação e a aptidão para interpretar e aplicar protocolos de cuidados em pacientes graves. Para os candidatos internos, é necessário possuir, no mínimo, seis meses de experiência na área hospitalar.

Além disso, é imprescindível a comprovação de vacinação, com as seguintes exigências: pelo menos três doses da vacina contra COVID-19, três doses da vacina contra Hepatite B, duas doses da Tríplice Viral, além do reforço atualizado da vacina Dupla Adulto.

Os interessados devem enviar seus currículos até o dia 07 de novembro de 2024 para o e-mail processoseletivo@santacasasaocarlos.com.br, indicando o nome da vaga no assunto.

