SAAE divulga gabarito definitivo e resultado preliminar de prova objetiva

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a empresa MSConcursos divulga nesta quinta-feira, 14/11, o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva realizada no dia 20/10. Informa, também, que o período recursal sobre resultado preliminar da prova objetiva será entre os dias 15 e 16/11, e o resultado definitivo da prova objetiva será divulgado no dia 30/11.



Para acompanhar estas etapas do concurso os candidatos têm duas opções: pelo site da empresa MSConcursos, msconcursos.com.br/área-do-candidato, ou direto pelo site do SAAE São Carlos, www.saaesaocarlos.com.br. Vale ressaltar que para as funções que não dependem de prova prática, o resultado final e a homologação do concurso do SAAE São Carlos serão divulgados no dia 24/12. Já para as atividades que dependem de prova prática, será apenas no dia 14/01/2025.



FUNÇÕES DO CONCURSO - Auxiliar de Manutenção Geral, Controlador Externo de Abastecimento, Encanador, Motorista, Assistente Administrativo, Fiscal Ambiental, Fiscal Leiturista, Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Química e Operador de ETE, além de Eletricista de Manutenção, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Aferidor de Hidrômetro, Fiscal de Instalações Hidráulicas, Operador de Automação, Operador de ETA, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, Assistente Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Jornalista.

O salários para as 36 vagas nas 28 funções, nos quatro níveis de escolaridade ( fundamental completo, médio, médio técnico e superior ) variam de R$ 2.546,00 a R$ 8.881,00.

