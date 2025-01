Região: montadora GWM abre 700 vagas de emprego

Fábrica da GWM - Crédito: divulgação

A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) anunciou nesta terça-feira (28) a abertura de 700 vagas de emprego para sua unidade em Iracemápolis, no interior de São Paulo. As contratações fazem parte da preparação para o início das operações da fábrica, previsto para maio de 2025.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo operadores de produção, técnicos especializados, analistas, supervisores e cargos de liderança. Segundo a empresa, todas as vagas são com carteira assinada e oferecem benefícios como plano de saúde, vale-refeição e transporte fretado, reforçando o compromisso com o bem-estar dos funcionários.

De acordo com Ricardo Bastos, representante da GWM, a instalação da montadora na região trará impactos positivos para a economia local, impulsionando o mercado de trabalho e fortalecendo a presença da empresa no Brasil.

Os interessados podem se candidatar pelo site oficial da montadora, na seção "Trabalhe Conosco". As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento de todas as vagas.

Leia Também