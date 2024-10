Rede de farmácias está contratando em São Carlos

SIGA O SCA NO

12 Out 2024 - 08h06

12 Out 2024 - 08h06 Por Da redação

A RD Saúde, responsável pela rede de farmácias Drogasil e Raia está com vagas abertas para atendente de farmácia em São Carlos.

Os interessados devem acessar este link para mais informações sobre a vaga e candidatura.

A RD Saúde conta com mais de 3 mil unidades em todo o Brasil e negócios em saúde que dividem o mesmo propósito: contribuir para uma sociedade mais saudável. A jornada começou em novembro de 2011, fruto da união entre Raia e Drogasil, crescendo até se tornar a maior rede de farmácias do Brasil e expandindo para além do varejo farmacêutico, integrando soluções B2B e plataformas digitais.

