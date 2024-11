Rede de farmácias está com várias vagas de emprego abertas em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Farmácia Popular - Crédito: Agência Brasil

A RD Saúde, responsável pelas marcas Raia e Drogasil, está com 14 vagas de emprego de atendente de farmácia e farmacêutico. Para conferir as vagas e para mais informações, acesse este link.

Informações adicionais e benefícios

Escala de trabalho: 6 x 1 (podendo trabalhar sábados, domingos e feriados)

Salário compatível com o mercado

Participação nos Resultados (PPR)

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Vale-Transporte

Vale-Refeição

Benefício Farmácia (Univers)

Convênio com Empresas Parceiras

Auxílio Academia (Gympass)

Auxílio Funeral

Day Off de Aniversário

Telemedicina

Cesta de Natal

Trilha de Carreira

Licença Maternidade e Paternidade Estendida

Sobre a RD Saúde

A RD Saúde, conta com mais de 3 mil unidades em todo o Brasil e negócios em saúde que dividem o mesmo propósito: contribuir para uma sociedade mais saudável. Começou em novembro de 2011, fruto da união entre Raia e Drogasil, crescendo até se tornar a maior rede de farmácias do Brasil e expandindo para além do varejo farmacêutico, integrando soluções B2B e plataformas digitais.

Leia Também