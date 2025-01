Rede de farmácias abre várias vagas de emprego em São Carlos

Compartilhar no facebook

A RD Saúde, responsável pela rede de farmácias Droga Raia está com várias vagas de emprego abertas em São Carlos para Atendente de Farmácia. É necessário ter 18 anos e ensino médio completo.

Para saber mais sobre as vagas e candidatar-se, acesse este link.

O colaborador nesta função irá trabalhar operando o caixa, auxiliando no atendimento com dúvidas e ajudando no recebimento, reposição e organização de mercadorias.

Informações adicionais

Escala de trabalho: 6 x 1 (podendo trabalhar sábados, domingos e feriados)

Salário compatível com o mercado

Participação nos Resultados (PPR)

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Vale-Transporte

Vale-Refeição

Benefício Farmácia (Univers)

Convênio com Empresas Parceiras

Auxílio Academia (Gympass)

Auxílio Funeral

Day Off de Aniversário

Telemedicina

Cesta de Natal

Trilha de Carreira

Licença Maternidade e Paternidade Estendida

Sobre a RD Saúde

A RD Saúde é uma empresa líder no mercado brasileiro de farmácias. É dona das marcas Raia e Drogasil, que contam mais de 3.000 unidades espalhadas por todo o país e mais de 55 mil funcionários(as).

