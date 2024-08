Raízen oferece várias vagas de emprego em Ibaté; confira as oportunidades

SIGA O SCA NO

Raizen - Crédito: divulgação

A Raízen, maior produtora de derivados da cana-de-açúcar do Brasil, está contratando colaboradores para trabalhar em Ibaté. Veja as oportunidades.

Sobre a Raízen

Somos uma empresa brasileira, referência global em bioenergia e a 3ª maior empresa em faturamento do Brasil. Maior produtora de derivados da cana-de-açúcar, a partir dela produzimos etanol, E2G, biogás, açúcar e bioenergia, nos colocando como a maior produtora de etanol do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional.

Nossa atuação também inclui a produção e distribuição de energia, além da distribuição de combustíveis por meio dos postos Shell – a marca Shell é licenciada pela Raízen no Brasil. Outras grandes marcas fazem parte do nosso ecossistema, como Shell Box, Shell Select, Shell Café, OXXO e Shell Lubrificantes.

