Raízen abre novas vagas de emprego em Ibaté; confira as oportunidades

Raizen - Crédito: divulgação/Araraquara Agora

A Raízen, empresa multinacional brasileira, está com processo seletivo aberto com 10 vagas entre empregos efetivos, banco de talentos em Ibaté. Confira as oportunidades:

Sobre a Raízen

Empresa brasileira, referência global em bioenergia e a 3ª maior empresa em faturamento do Brasil. Maior produtora de derivados da cana-de-açúcar, a partir dela produzimos etanol, E2G, biogás, açúcar e bioenergia, nos colocando como a maior produtora de etanol do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional.

