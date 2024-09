Prefeitura vai abrir concurso público para agente de trânsito; saiba quando

Agente de trânsito -

A Prefeitura de São Carlos realizará concurso público para contratar 29 agentes de trânsito, incluindo 2 vagas PcD e 6 vagas para cota racial. As inscrições serão abertas às 10h do próximo dia 23 de setembro e se encerram às 23h59 do dia 07 de novembro.

Todas as informações constam no EDITAL Nº 003/2024 que será publicado na edição desta quinta-feira (12/09) do Diário Oficial do Município. O salário inicial dos novos agentes de trânsito será de R$ 3.522,00 por 40h semanais, além de benefícios trabalhistas.

A inscrição, no valor de R$ 70,00, somente poderá ser realizada via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site Nosso Rumo e selecionar o certame desejado no campo "Inscrições abertas". Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o interessado deverá selecionar a opção "Inscreva-se já", e informar o número do CPF.

Para participar do concurso é necessário ter ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Categorias "A e B" no mínimo; possuir altura mínima de 1,65m para candidatos homens e 1,60m para mulheres, ter idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Federal, Estadual e Distrital.

Cabe ao agente de trânsito executar a fiscalização do trânsito no município, autuando e aplicando multa aos infratores. Planejar, coordenar e executar ações que visem a melhoria do fluxo viário e a educação no trânsito; fiscalizar o transporte público, coletivo, de taxi, de escolares e fretados, bem como o transporte de cargas.

As avaliações do concurso terão 5 fases. Da primeira fase faz parte a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; da segunda fase constam o exame antropométrico e teste de aptidão física, também de caráter eliminatório; a avaliação psicológica (com a análise de perfil para o emprego), de caráter eliminatório, faz parte da terceira fase; na quarta fase serão realizados exames médicos específicos e toxicológico e da quinta e última fase consta a investigação social e comportamental.

Leia Também