Prefeitura oferece curso de instalação e manutenção de ar-condicionado tipo split

Instalador de ar-condicionado - Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, tem vagas abertas para o curso de Técnicas para Instalação e Manutenção de Condicionadores de Ar tipo Split. A atividade tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às técnicas de instalação e manutenção de condicionadores de ar tipo split de acordo com procedimentos de fabricantes, normas ambientais e de segurança.

O curso é de graça, os interessados devem ser maiores de 18 anos. São 16 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas online, até 10 de julho pelo link https://forms.office.com/r/64gQzQZb4E.

O curso é presencial, as aulas de gestão serão realizadas no Sebrae São Carlos, localizado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, 649, no Santa Felícia. Já as aulas técnicas vão ser na Escola Senai "Antônio A. Lobbe", na Rua Cândido Padim, 25, na Vila Prado.

As aulas de gestão acontecem nos dias 18 e 19/07/2024 das18h30 às 22h30 e as aulas técnicas nos dias 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 24/08, 31/08, 14/09, 21/09, 28/09 e 05/10/2024 das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Já formamos outras turmas deste curso e a procura do mercado por esses profissionais é cada vez maior. Decidimos ampliar a oferta para qualificar ainda mais o trabalhador”, destacou a secretária da SMTER, Danieli Favoretto Valenti.

