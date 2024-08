Prefeitura de São Carlos abre processo seletivo para contratar estagiários

Paço Municipal de São Carlos - Crédito: De Chico/Wikimedia Commons

A Prefeitura de São Carlos publicou na edição Nº 2548 do Diário Oficial do Município, de 20 de agosto, o Edital Nº 01/2024 referente ao Processo Seletivo de Estágio Remunerado para formação de cadastro reserva em conformidade a Lei n.º 11.788/08 e contrato celebrado com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.

O processo seletivo destinado à formação do cadastro de reserva para estagiários será para alunos matriculados no 3º semestre dos seguintes cursos: Administração/ Administração Pública, Agronomia/ Engenharia Agronômica; Análise e Desenvolvimento de Sistemas/ Ciência da Computação/ Engenharia da Computação/ Tecnologia da Informação; Arquitetura/ Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia /Biblioteconomia e Ciência da Informação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Sociais; Direito; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Educação Física; Enfermagem; Engenharia e Segurança do Trabalho; Farmácia; Fisioterapia; Gerontologia; Gestão de Recursos Humanos/ Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Gestão e Análise Ambiental; Imagem e Som; Jornalismo; Medicina Veterinária; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Serviço Social; Terapia Ocupacional e Turismo.

Os estagiários cumprirão, a critério da Prefeitura Municipal de São Carlos, 20 ou 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias. O programa de estágio remunerado é desenvolvido na modalidade presencial e em projeto a ser executado de acordo com as necessidades e a disponibilidade orçamentária da Prefeitura de São Carlos. O valor de Bolsa Auxílio por mês corresponde a carga horária diária/semanal, sendo R$ 1.014,75 para 30 horas/semanais e R$ 676,50 para 20 horas/semanais, além R$ 154,00 correspondente ao auxílio transporte.

As inscrições já podem ser realizadas online no site do CIEE https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico até às 12h do dia 23/09/2024, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de inscrições. No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos. A prova online, composta de 10 questões de múltipla escolha (português e conhecimentos gerais), com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, deve ser realizada nesse mesmo endereço eletrônico.

O edital completo do processo seletivo já está disponível pelo link http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2024/DO_20-08-2024_2548.pdf.

Leia Também