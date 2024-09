Prefeitura abre concurso público para contratar professor

Alunos em escola municipal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos publica na edição desta terça-feira (17/09), do Diário Oficial do Município, Edição 2566, o Edital Nº 004/2024 do concurso público da educação destinado ao provimento de vagas para os empregos de Professor II, Professor III - Área Arte, Professor III - Área Ciências Físicas e Biológicas, Professor III – Área Educação Física, Professor III - Área Geografia, Professor III – Área História, Professor III - Área Inglês e para Professor III - Área Língua Portuguesa.

As inscrições devem ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, a partir das 10h do dia 25 de setembro até 24 de outubro de 2024 às 23h59. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site da Nossa Rumo e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o interessado deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF.

O valor da taxa de inscrição para a vaga de emprego de Professor II, com salário inicial de R$ 4.452,00 para 33 horas semanais é de R$ 70,00. Para as demais vagas de emprego o salário é de R$ 3.691,00 para 24 horas semanais e a taxa de inscrição é de R$ 88,49. Todos os empregos contam com os benefícios de Vale Transporte, Ticket Refeição, Cesta Básica, nos salários mensais, já estão inclusos o Auxílio Alimentação previsto na Lei nº 13.130/03, incorporado ao Vencimento Padrão por força da Lei nº 13.771/06 e o descanso semanal remunerado (DSR).

Confira parte do cronograma do Edital 004/2024:

25/09 a 24/10/24 – Período de inscrições;

25/10/24 - Data limite para o pagamento da inscrição;

30/10/24 - Divulgação da confirmação das inscrições efetivadas, solicitações de condições especiais para a realização da prova, candidatos inscritos como PcD, autodeclaração da cota racial, nome social e candidatos que concorrem no critério de desempate de jurado;

14/11/24 – Publicação do edital de convocação para as provas objetivas;

24/11/24 – Aplicação das provas objetivas;

09/01/25 – Publicação do edital de resultado final das provas objetivas e da avaliação de títulos.

O edital completo será publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (17/09) que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.saocarlos.sp.gov.br e no site www.nossorumo.org.br.

Leia Também