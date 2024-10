Período para recurso de gabarito do concurso do SAAE termina nesta terça-feira

Concurso do SAAE reuniu dezenas de candidatos -

Os candidatos que prestaram o concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) têm até esta terça-feira, 22/10, para apresentar recursos referentes ao gabarito das provas aplicadas para as 28 funções de níveis fundamental completo, médio, médio técnico e superior. A empresa organizadora do certame, MSCONCURSOS, com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ainda faz levantamento do índice de abstenção nas provas realizadas no último domingo, 20/10.

O local de provas foi o Centro Universitário Central Paulista - UNICEP. Os candidatos da opção I fizeram o exame no período da manhã e os candidatos da opção II no período da tarde. Pela manhã, os portões fecharam às 9h. Já à tarde, às 14h. A prova teve duração de três horas.

EMPREGOS/FUNÇÕES– Auxiliar de Manutenção Geral, Controlador Externo de Abastecimento, Encanador, Motorista, Assistente Administrativo, Fiscal Ambiental, Fiscal Leiturista, Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Química, Operador de ETE, Eletricista de Manutenção, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Aferidor de Hidrômetro, Fiscal de Instalações Hidráulicas, Operador de Automação, Operador de ETA, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, Assistente Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Jornalista.

O salários para as 36 vagas nas 28 funções, nos quatro níveis de escolaridade, variam de R$ 2.546,00 a R$ 8.881,00. O acompanhamento das divulgações acerca do concurso público do SAAE São Carlos, em suas respectivas etapas, deve ser feito exclusivamente no site da empresa MSCONCURSOS: www.msconcursos.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas das 9h30 às 12h30, e das 14h às 18h (horário de Brasília), através do telefone (67) 3253-6683, ou pelo e-mail faleconosco@msconcursos.com.br . O resultado definitivo do concurso será divulgado no dia 14 de janeiro de 2025.

