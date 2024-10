Pão de Açúcar está com vagas de emprego abertas em São Carlos; confira

Pão de Açúcar - Crédito: reprodução

A loja do Pão de Açúcar localizada no shopping Iguatemi está com vagas de emprego abertas em São Carlos; confira:

GPA é uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro, com um modelo de negócios multiformato e multicanal que reúne redes e marcas renomadas como Pão de Açúcar e Extra, além das exclusivas Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers. Com mais de 765 lojas físicas e liderança no e-commerce alimentar no Brasil, trabalha incansavelmente para ser a melhor escolha dos clientes.

Leia Também