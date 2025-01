Pão de Açúcar contrata em São Carlos

Pão de Açúcar - Crédito: reprodução

A loja do Pão de Açúcar localizada no shopping Iguatemi está com vagas de emprego abertas em São Carlos; confira:

GPA é uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro, com um modelo de negócios multiformato e multicanal que reúne redes e marcas renomadas como Pão de Açúcar e Extra, além das exclusivas Qualitá, Taeq e Club des Sommeliers. Com mais de 765 lojas físicas e liderança no e-commerce alimentar no Brasil, trabalha incansavelmente para ser a melhor escolha dos clientes.

Benefícios

Saúde e Bem-estar para você e seus(suas) dependentes:

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Seguro de Vida

Parceria com academias (GymPass e TotalPass)

Como empresa cidadã, também oferecemos extensão da Licença Maternidade/Parentalidade e Paternidade

Cartão da Mamãe: Valor mensal oferecido as colaboradoras que são mães, com filhos entre 6 meses e 1 ano,11 meses e 29 dias, para aquisição de produtos alimentícios e infantis nas lojas GPA.

SESC: Para você e sua família aproveitarem os benefícios nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer.

Na empresa:

Vale refeição ou refeição no local (CDs).

Cartão Alimentação Cesta Básica

PPR: Programa Anual de Participação nos Resultados

Vale Transporte

