Inscrições para o concurso da FESC poderão ser feitas a partir de hoje

Fesc - Crédito: Lourival Izaque

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) abre nesta terça-feira (04/06), a partir das 12h, as inscrições para o Concurso Público Nº 01/2024 – Edital Nº 01/2024, para o preenchimento de vagas de Assistente Administrativo, Assistente Social, Cinegrafista, Contador, Controlador Interno, Editor de Áudio e Vídeo, Educador (Costura Industrial, Costura Básica, e Técnicas Artesanais), Educador (Língua Italiana), Educador Físico, Gerontólogo, Jornalista, Operador de Switcher, Produtor de TV e Técnico em Informática.

As inscrições poderão efetuadas somente através do site www.objetivas.com.br estritamente durante o prazo determinado no cronograma do edital, ou seja, de 4 a 24 de junho até 12h. A aplicação da prova objetiva vai ocorrer no dia 21 de julho. O resultado definitivo da prova objetiva e convocação para a prova prática será em 23 de agosto. A prova prática está marcada para o dia 1 de setembro. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 29,00 e R$ 40,00, dependendo do emprego.

Para concorrer a uma vaga para Assistente Administrativo é necessário ter ensino médio completo (40h semanais e salário base de R$ 2.974,00); para Assistente Social é preciso ter ensino superior completo em Serviço Social e registro no conselho da categoria (30h semanais com salário base de R$ 2.659,00); para Cinegrafista é exigido ensino médio completo e experiência na área (40h semanais com salário base de R$ 2.607,00); para Contador precisa ter ensino superior completo em Contabilidade e Registro no conselho da categoria (40h semanais e base de R$ 6.669,00); para Controlador Interno é preciso ensino superior completo em Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito, e Registro no conselho da categoria correspondente à graduação (40h semanais e base de R$ 8.888,00); para Editor de Áudio e Vídeo é exigido ensino médio completo e experiência na área (40h semanais e base de R$ 2.274,00); para Educador – Costura Industrial, Costura Básica e Técnicas Artesanais é preciso ter ensino superior completo, para Educador – Língua Italiana é preciso ensino superior completo em Letras - português/italiano e para Educador Físico é necessário ter ensino superior completo em Educação Física e Registro no conselho da categoria (para todos as vagas de educador o salário base é de R$ 2.155,00 para 12h semanais); para concorrer a vaga de Gerontólogo é preciso ter ensino superior completo em Gerontologia e Registro no conselho da categoria (30h semanais e base de R$ 3.045,00); para Jornalista é necessário ter ensino superior completo em Jornalismo e registro no conselho da categoria (30h semanais e base de R$ 3.174,00); para Operador de Switcher exige ensino médio completo e experiência na área (40h semanais e base de R$ 3.034,00); para Produtor de TV é preciso ensino médio completo e experiência na área (40h semanais com base de R$ 2.982,00) e para Técnico em Informática é necessário ensino médio completo e curso profissionalizante completo na área de Informática (40h semanais e base de R$ 3.522,00).

O edital completo pode ser acessado pelo link https://concursos.objetivas.com.br/informacoes/2461/.

Leia Também