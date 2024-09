Ibaté realiza processo seletivo para interessados em trabalhar em abatedouro de São Carlos

Abatedouro de frangos - Crédito: Foto: Lucas Scherer/Agência Gov

O Centro Cultural de Ibaté será o local para a realização de um processo seletivo visando preencher vagas de Auxiliar de Produção no abatedouro Vista Foods, em São Carlos/SP.

O evento, que ocorrerá no dia 20 de setembro (sexta-feira), às 9h, conta com o apoio da Prefeitura de Ibaté, que, em medida de parceria, está cedendo o espaço para a seleção e a Secretaria Municipal de Assistência Social, mobilizando esforços para ajudar os munícipes.

Embora a Prefeitura não seja a responsável direta pela condução do processo, sua colaboração vai além da disponibilização do espaço. Em um esforço conjunto para fomentar a inserção no mercado de trabalho, a Secretaria está entrando em contato com as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, incentivando-as a comparecer ao processo seletivo. Esse apoio é parte de uma política contínua de garantir que oportunidades cheguem a quem mais precisa.

Os interessados em participar da seleção devem comparecer ao Centro Cultural de Ibaté, localizado na Rua Itirapina, s/n, no Jardim Cruzado, levando consigo documento de identificação com foto e currículo atualizado. As vagas são para o setor de produção, uma área em constante crescimento, proporcionando oportunidades de trabalho estável e desenvolvimento profissional.

A Secretaria de Assistência Social reforça que essa parceria é essencial para garantir que a população de Ibaté tenha acesso a oportunidades de emprego, com especial atenção àqueles que enfrentam desafios financeiros. Além disso, a iniciativa é mais um passo na estratégia de inclusão social e econômica do município, promovendo o fortalecimento da cidadania e da qualidade de vida da população.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 99771-6824. A Prefeitura de Ibaté, juntamente com a Assistência Social, segue empenhada em criar condições para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, sempre com foco na valorização do trabalho e no apoio às famílias.

