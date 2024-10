Hospital Universitário está contratando médicos

Médico mede pressão arterial em jovem - Crédito: senivpetro/Freepik

Até a próxima quinta-feira, dia 24 de outubro, estão abertas as inscrições no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de médicos para atuação no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A seleção ocorre para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, para manutenção dos serviços assistenciais no Hospital. São duas vagas para a modalidade de Medicina Intensiva Pediátrica e três vagas para Medicina Intensiva.

A carga horária para as vagas é de 24 horas semanais e o salário é de R$ 10.787,12. Há vagas para pessoas com deficiência e para pessoas pretas. A seleção consta de avaliação curricular de títulos e experiência profissional. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 24 de outubro, conforme as instruções do edital, a acessível em https://bit.ly/3YhWhAS.

Este processo seletivo é executado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e tem coordenação da Comissão de Seleção Técnica designada pela Equipe de Governança do HU-UFSCar. As informações completas estão no edital, que pode ser acessado no site https://bit.ly/3YhWhAS.

