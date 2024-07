Havan São Carlos está recebendo currículos; saiba como enviar o seu

Havan São Carlos - Crédito: Reprodução Google Maps

A Loja Havan de São Carlos está recebendo currículos para compor seu banco de talentos para possível seleção futura de colaboradores.

O candidato pode enviar currículo para as seguintes vagas:



Operador comercial/caixa

Auxiliar de vendas

Promotor Comercial

Vendedor de Eletro

Fiscal de Loja

Conferente de estoque

Zeladoria

Líder de Loja

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Atendimento ao cliente;

Realizar organização dos setores de acordo com as orientações internas;

Manter a loja limpa, organizada e agradável para receber nossos clientes;

Prezar pelo bom atendimento, encantando a todos;

Cumprir as normas e procedimentos internos;

Habilidade de relacionamento interpessoal.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Ensino médio completo;

Ter no mínimo 18 anos;

Gostar de organização;

Gostar de gente;

Ser simpático;

Ter comprometimento;

Ter foco no cliente;

Ter humildade;

Ser ético;

Ter atitude;

Ter afinidade com o dinamismo do varejo;

Disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana e feriados.

BENEFICIOS

Vale transporte;

Serviços de Telemedicina - Conexa:

Vale alimentação ou refeição;

PPR anual;

Empresa cidadã (Licença Maternidade de 180 dias e Licença Paternidade de 20 dias);

Oportunidade de crescimento constante;

Pagamento adicional para domingos e feriados trabalhados.

SOBRE A HAVAN

Projetos de expansão ousados e metas desafiadoras fazem parte do dia-a-dia da Havan. A loja iniciou suas atividades em 1986 no município de Brusque (SC), com apenas um funcionário, hoje são mais de 22.000 colaboradores espalhados por todo o país.

COMO SE INSCREVER

O candidato pode enviar seu currículo através deste link.

