Raizen - Crédito: divulgação

A empresa Raízen, referência em bioenergia, está com 60 vagas de emprego em aberto e para preenchê-las, realizará um feirão de empregos com o apoio da Prefeitura de Ibaté nesta terça-feira (14/01), das 08h às 16h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida São João, Nº 1771, no Centro.



As principais vagas são as de auxiliar de operações agrícolas e motorista. As pessoas interessadas podem apresentar o currículo com informações pessoais e profissionais.

