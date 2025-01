Embraer oferece várias vagas de emprego em Gavião Peixoto

Embraer -

A Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, divulgou nesta semana a abertura de 14 vagas em sua unidade localizada em Gavião Peixoto (SP). As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo posições técnicas e programas de trainee, com destaque para iniciativas afirmativas destinadas a mulheres e pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site oficial da Embraer por meio da plataforma Gupy, onde estão disponíveis todas as vagas. No portal, é possível criar uma nova conta ou utilizar opções de login para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

A iniciativa reforça o compromisso da Embraer com a inclusão e a diversidade, ampliando as oportunidades para diferentes perfis profissionais.

