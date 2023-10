Eixo SP faz Feirão de Emprego em Brotas

SIGA O SCA NO

20 Out 2023 - 13h55

20 Out 2023 - 13h55 Por Da redação

Candidatos de Brotas e de municípios da região interessados em trabalhar na Eixo SP Concessionária de Rodovias terão oportunidade de entregar currículo e de fazer inscrição a uma vaga durante o Feirão de Emprego que será realizado neste sábado (21), das 13h às 16h, no Centro Cultural, localizado na avenida Mário Pinoti, 584, no Centro de Brotas.

A Concessionária busca profissionais para compor o banco de talentos para os cargos de agente de pedágio, ajudante geral, inspetor de tráfego, motorista com CNH categorias D e E e tratorista.

Os interessados devem levar currículo impresso ou documento com foto e CNH para preenchimento da ficha cadastral. Os candidatos aprovados farão parte do banco de talentos da Eixo SP e serão chamados a compor a equipe assim que as vagas forem abertas.

