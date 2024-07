Droga Raia abre 340 vagas para assistente operacional PCD

Raia/Drogasil - Crédito: Divulgação

A RD Saúde, que engloba as farmácias Raia e Drogasil, oferece oportunidades de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. São 340 vagas para início imediato em todo o país. O cargo é de assistente operacional.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. O assistente operacional tem como principais funções recepcionar e atender clientes nas farmácias; receber, conferir e repor mercadoria; e organizar produtos e estoque.

Somente na região de Campinas e na capital paulista são 116 vagas para atuar nas farmácias Raia e Drogasil. “Somos uma empresa em expansão com mais de 3.000 filiais em todo os estados. O nosso foco principal é com atenção primária de saúde e cuidados integrais. Temos o compromisso público de contribuir para uma sociedade mais saudável, diversa e inclusiva”, diz Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.

A RD Saúde incentiva os funcionários a prosseguirem com os estudos. Tem um curso superior de graduação em Farmácia com parte da mensalidade subsidiada pela companhia e voltado exclusivamente para funcionários — 500 alunos já se matricularam desde a abertura da primeira turma no início deste ano. Oferece ainda o Incentivo Educação, também com mensalidades subsidiadas. Esse programa beneficia 800 funcionários matriculados nas principais universidades do país.

Além de trilha de carreira, os benefícios incluem convênio médico e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia e participação nos resultados.

A empresa é uma grande porta de entrada para primeiro emprego e investe na formação dos profissionais. “Quem for contratado hoje como assistente operacional receberá treinamento e apoio para continuar se aperfeiçoando e pode chegar a cargos de gerência”, diz Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.

Saiba como se candidatar às vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Inscrições para assistente operacional: https://www.vagas.com.br/v2632542

