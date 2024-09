Correios abrem vagas para profissionais da área da saúde e segurança do trabalho

Carros do Correios - Crédito: Agência Brasil

Os Correios estão com inscrições abertas para 33 vagas nas áreas de medicina e segurança do trabalho. As oportunidades são para técnicos, enfermeiros, engenheiros e médicos, com salários atrativos.

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior:

Salário de R$ 3,6 mil.

Enfermeiro do Trabalho Júnior:

Salário de R$ 6,5 mil.

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior:

Salário de R$ 6,8 mil.

Médico do Trabalho Júnior:

Salário de R$ 6,8 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro pelo site do Iades. A primeira fase do concurso consiste em provas objetivas, seguidas de comprovação de requisitos, análise de perfil e exames médicos. As provas estão previstas para o dia 13 de outubro e o resultado final será divulgado em 20 de novembro. A empresa espera realizar as primeiras contratações ainda este ano.

