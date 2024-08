Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Carrefour e o Atacadão em São Carlos

Carrefour Bairro avenida São Carlos - Crédito: Reprodução Google Maps

O Carrefour e o Atacadão estão com várias vagas de emprego abertas em São Carlos; confira as oportunidades:

Benefícios:

-. Vale transporte;

-. Assistência Médica e Odontológica;

-. Seguro de Vida;

-. Refeitório no local

-. Participação nos Lucros e Resultados;

Sobre GRUPO CARREFOUR BRASIL

Já imaginou trabalhar no maior empregador privado do país? Vem com a gente! Somos 150 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.



Com a aquisição do grupo BIG, em junho de 2022, demos início a mais uma etapa da nossa jornada que já dura 47 anos no Brasil. Unimos o melhor dos dois grupos e somos agora uma empresa mais diversa, com maior capacidade de inovar e causar impacto positivo na sociedade. Fortalecemos as parcerias com fornecedores, produtores e investidores e assim somos capazes de oferecer uma experiência cada vez melhor para nossos clientes em todo o território nacional.

Leia Também