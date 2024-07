Carrefour oferece 15 vagas de empregos em São Carlos; confira

SIGA O SCA NO

Carrefour Bairro avenida São Carlos - Crédito: Reprodução Google Maps

As duas lojas do Carrefour Bairro de São Carlos estão com 15 vagas abertas de emprego para diversas áreas. Confira:



OPER LOJA I AÇOUGUE - Carrefour Bairro São Calos/SP

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS - CARREFOUR SANTA FELICIA

OPER LOJA I Padaria - São carlos SP

OPER LOJA I PADARIA São Carlos SP

AGENTE FISCALIZAÇÃO - São Carlos SP

OPER LOJA I (AÇOUGUE) São Carlos SP

OPER SUPERMERCADO 12X36 São Carlos -SP

OPER LOJA I São Carlos SP

OPERADOR SUPERMERCADO - São Carlos SP

OPER LOJA I - SÃO CARLOS VILA COSTA

PADEIRO | SUPER BAIRRO SAO CARLOS VILA COSTA SP

AUXILIAR DE PEIXARIA | CARREFOUR BAIRRO SAO CARLOS VILA COSTA

OPERADOR LOJA CAFETERIA | CARREFOUR BAIRRO SAO CARLOS VILA COSTA

REPOSITOR | CARREFOUR BAIRRO SAO CARLOS VILA COSTA

AUX PERECIVEIS SALSICHARIA | SUPER BAIRRO SAO CARLOS VILA COSTA





Benefícios:



Assistência médica e odontológica

Alimentação na empresa

Vale refeição (a depender da unidade)

Vale transporte

Cartão Sam’s Club

Gympass

Licença maternidade / paternidade estendida

Seguro de vida

Plr (bônus anual)

Desconto em compras nas lojas

Como se candidatar:



Para saber mais sobre as vagas e candidatar-se, acesse esse link.

Sobre o Carrefour

Lider no mercado brasileiro de varejo alimentar, com bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros. Possuí mais de quinhentos pontos de vendas, presentes em todos os estados, entre hipermercados, supermercados, lojas de proximidade, atacados, e-commerce, postos de combustíveis e drogarias.

