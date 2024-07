Carrefour e Atacadão oferecem várias vagas de emprego em São Carlos

SIGA O SCA NO

Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo

As lojas do Carrefour Bairro e Atacadão, que pertencem ao mesmo grupo, estão oferecendo várias vagas de emprego em São Carlos. Confira as oportunidades:

Operador de Loja Padaria Carrefour Santa Felícia

Fiscal De Prevenção E Perdas - Carrefour Santa Felicia

Operador de Loja-Avenida São Carlos

Operador de Caixa 12x36-Avenida São Carlos

Oper Loja I Açougue - Carrefour Bairro São Calos

Oper Loja I Padaria - São Carlos

Operador de Cartões

Oper Loja I Padaria São Carlos

Agente Fiscalização - São Carlos

Oper Loja I (Açougue) São Carlos

Oper Supermercado 12x36 São Carlos

Oper Loja I São Carlos

Operador Supermercado - São Carlos

Oper Loja I - São Carlos Vila Costa

Operador de Caixa - Atacadão

Padeiro Super Bairro São Carlos Vila Costa

Auxiliar De Peixaria Carrefour Bairro São Carlos Vila Costa

Operador Loja Cafeteria Carrefour Bairro São Carlos Vila Costa

Para obter mais informações sobre as vagas e se inscrever, os candidatos devem acessar este link.

