Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Balcão de Empregos SCA -

O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Consultores de investimentos

- Auxiliar de expedição

- Balconista

- Mecânico industrial

- Montador de estruturas

- Auxiliar de depósito, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.



Como funciona nosso balcão: https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

