quarta, 13 de agosto de 2025
Há vagas

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

13 Ago 2025 - 15h31Por Jéssica C.R.
O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Consultores de investimentos
- Auxiliar de expedição
- Balconista
- Mecânico industrial
- Montador de estruturas
- Auxiliar de depósito, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
 

Como funciona nosso balcão:  https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

Últimas Notícias