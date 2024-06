Arteris oferece 57 vagas de trabalho para o setor de rodovias; há vaga para São Carlos

SIGA O SCA NO

Pedágio sendo pago com cartão - Crédito: divulgação

A Arteris, concessionária de rodovias, anunciou a abertura de vagas de empregos. Há oportunidades em Ribeirão Preto para Estagiário(a), Topógrafo(a), Auxiliar de Topografia, Gerente e Compras Diretas (vaga preferencial para mulheres, pessoas negras, Pcds, 50+ e LGBTQIA+), Analista de Gestão Operacional, Analista de Sistemas de Projetos de TI, Analista Fiscal (vaga afirmativa 50+, PcD e LGBTQIA+), Inspetor(a) de Fiscalização e Assistente de Centro de Controle e Operação.

As atuais 57 oportunidades estão distribuídas em sete concessionárias controladas pela companhia, que é responsável por 3.200 quilômetros de malha viária entre Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

As vagas, inclusive afirmativas para pessoas com mais de 50 anos, portadoras de deficiências, declaradas negras e da comunidade LGBTQIA+, são para áreas administrativas e operacionais e os interessados devem acessar o site oficial da Arteris, clicar na aba superior “Trabalhe Conosco” e, em seguida, “Confira nossas vagas”, que estão atualizadas de acordo com a lista abaixo:

Em Araras (SP), há vagas para Inspetor(a) de Tráfego, Inspetor(a) de Fiscalização, Analista de Engenharia e Aprendiz Administrativo. Ainda há vagas em Bragança Paulista (SP) para Operador(a) de Guincho, Operador(a) de Caminhão PIPA, Operador(a) de Guincho MUNK.

Em Juquitiba (SP), há vaga para Inspetor(a) de Tráfego. Em Pratânia (SP), para Inspetor(a) de Tráfego. Em São Carlos (SP), há vaga para Laboratorista e, em Cravinhos (SP), para Operador(a) de Guincho. Em Restinga (SP), São Simão (SP), Itaí (SP), Jaú (SP) e Botucatu (SP), há vagas para Operador(a) de Pedágio. Em Registro (SP), há vaga para Aprendiz Administrativo.

Todas as vagas CLT têm direito a benefícios de plano de saúde e odontológico, programa de participação de resultado, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendida, vale refeição ou alimentação, vale farmácia, vale transporte, Gympass, seguro de vida, auxílio creche, empréstimo consignado e acesso à Universidade Arteris de Desenvolvimento - que faz parte do plano de desenvolvimento de carreira destinado àqueles que desejam crescer profissionalmente na empresa.

