Vigilante é feito refém durante roubo de trator em obra de duplicação da SP-318

Viatura Polícia Civil no plantão policial

Um vigilante de 50 anos foi mantido refém durante um roubo de máquinas na obra de duplicação da rodovia SP-318, na noite da última quinta-feira (20). O crime aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 254, em São Carlos.

A vítima estava trabalhando na segurança das máquinas quando foi rendida por bandidos. Os criminosos colocaram um capuz em sua cabeça e o obrigaram a se sentar em uma cadeira entre dois caminhões. Durante o assalto, o vigilante era obrigado a colocar a senha para enviar para a equipe de monitoramento, informando que estava tudo bem.

Por volta das 23h, os criminosos fugiram do local levando um trator da marca Caterpillar. A vítima permaneceu refém até as 2h30 da madrugada de sexta-feira (21), quando foi amarrada com abraçadeiras e deixada dentro de um dos caminhões. Ele só foi libertado por volta das 4h40 por um colega de trabalho.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os autores do crime.

