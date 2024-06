Veja o que diz o BO da tentativa de assalto ao carro-forte na SP-318

SIGA O SCA NO

Munições apreendida pela Polícia Científica - Crédito: Maycon Maximino

O São Carlos Agora teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no plantão policial sobre a ocorrência de tentativa de assalto ao carro forte da empresa Protege, na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318).

Segundo os registros policiais, um veículo SUV escuro ultrapassou o carro-forte e efetuou três disparos de arma de fogo, um dos quais danificou o para-brisa do veículo. O motorista do carro-forte, reagindo à ação, realizou a manobra "reverso" e retornou no sentido contrário da rodovia, parando no acostamento logo em seguida.

Em seguida, um número indeterminado de indivíduos armados desembarcou do SUV e ordenou que os ocupantes da Protege saíssem sem as armas e se dirigissem para um canavial ao lado da rodovia. Os bandidos utilizaram lanternas em direção das vítimas para evitar o reconhecimento. Os seguranças relataram terem escutado diversos disparos e uma explosão enquanto estavam no canavial. Disseram ainda que em nenhum momento foram agredidos pelos membros da quadrilha.

Um homem de 21 anos que passava pelo local em seu veículo Fiat/Strada, foi atingido por estilhaços de vidro provenientes do para-brisa quebrado por um dos disparos, sofrendo escoriações no rosto e braço direito. Ele foi socorrido e encaminhado até a UPA do Santa Felícia.

As buscas realizadas pelas equipes policiais resultaram na localização de um veículo Mitsubishi incendiado em um pesqueiro no município de Descalvado/SP que pode ter sido utilizado na ação criminosa.

Apesar da tentativa de assalto e do tiroteio, as vítimas do carro-forte confirmaram que nenhum valor foi subtraído e que suas armas não foram roubadas.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime.

