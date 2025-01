Universitária desaparece enquanto se banhava em cachoeira em São Carlos; Bombeiros iniciam buscas

Bombeiros iniciaram buscas após desaparecimento da universitária - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira, 2, uma jovem universitária da UFSCar, identificada como Camila Almeida Nunes, 24 anos, desapareceu enquanto se banhava na Cachoeira Santana, localizada na Fazenda Santana, nas proximidades do KM 165 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para auxiliar o Corpo de Bombeiros nas buscas pela jovem. No local, os militares encontraram o namorado de Camila, que relatou os acontecimentos.

Segundo o rapaz, ele e Camila, ambos estudantes da UFSCar, decidiram visitar a cachoeira para passar o dia. Durante o banho de Camila, o namorado começou a filmá-la com seu celular. Em um momento de distração, ao desviar o foco da gravação, percebeu que Camila havia desaparecido. Em seguida ele acionou o Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate trabalharam no local até o anoitecer, quando as buscas precisaram ser interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados na manhã desta sexta-feira, 3.

O namorado foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e formalizar o registro da ocorrência. A Polícia Civil apreendeu o celular do rapaz e da namorada.

Leia Também