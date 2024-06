Trio rende e assalta família no Parque Novo Mundo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto foi registrado nesta terça-feira, 4, e teria sido cometido por volta das 22h de segunda-feira, 3, na rua Claudenice Baldan Maielo, no Parque Novo Mundo.

Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ, um homem de 42 anos chegou em sua casa e ao parar o veículo teria sido rendido por três bandidos armados com faca e uma arma de fogo. Eles queriam dinheiro e a vítima disse não ter e ofereceu seu Uno Evolution branco placas FIN2D50 para que eles levassem. Os bandidos, entretanto, entraram na casa e renderam a esposa e filhos, trancando-os em um cômodo da casa.

Mediante ameaças, os bandidos se apoderaram de eletroeletrônicos, documentos, celulares e joias e fugiram com um carro. Um Citroën que estava nas proximidades, acredita-se que teria apoiado os criminosos. Com ajuda de vizinhos, as vítimas acionaram a PM que fez diligências, mas ninguém foi detido.

Leia Também