Três são detidos após desacatarem PMs

Uma abordagem de rotina, por volta das 9h desta terça-feira, 25, na rua Piauí, no Jardim Pacaembu, acabou na detenção de três homens após desacatarem policiais militares.

Os fatos foram registrados em boletim de ocorrência na CPJ. De acordo com dois PMs que seriam as vítimas, eles perceberam que uma dupla estaria em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Questionados, informaram que estariam trabalhando como serventes em uma construção com o pai e um irmão. Com um dos abordados, havia chaves de um carro.

De acordo com os PMs, todos teriam ido até a moradia. Um dos irmãos, exaltado, chamou pelo pai, que mostrou irritação, passando a ofender e ameaçar os PMs. Um dos abordados chegou a se armar com um tijolo, ameaçando jogá-lo contra os PMs.

Foi solicitado reforço policial e neste meio tempo, um dos envolvidos, um dos envolvidos, um adolescente, teria gravado a ação em vídeo e fugiu do local. Os outros três detidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

