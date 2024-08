Três adolescentes são detidos após tentativa de roubo no Kartódromo

SIGA O SCA NO

Simulacro apreendido -

Na noite desta quarta-feira (31/07), uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar de São Carlos foi acionada após uma tentativa de roubo na região do Kartódromo. O COPOM (Centro de Operações) repassou às viaturas que três indivíduos teriam abordado uma pessoa e, após o crime, fugiram em direção à Avenida Trabalhador São-carlense.

Os policiais iniciaram um patrulhamento na região e, na intersecção da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua Miguel Petroni, localizaram três indivíduos com as características informadas. Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de pistola na cintura de um dos suspeitos.

Os adolescentes confessaram a tentativa de roubo. Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado ao delegado que ratificou a apreensão dos menores por ato infracional de tentativa de roubo e apreendeu o simulacro de arma de fogo.

