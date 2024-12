[ENCONTRADO] Trabalhador tem Uno furtado e pede ajuda para localizá-lo

Compartilhar no facebook

Uno estava em frente a residência da vítima - Crédito: Divulgação

[ATUALIZAÇÃO] O proprietário informou que o Uno foi localizado

Um Uno branco, placas CPV2C80 foi furtado na madrugada desta terça-feira, 3. O veículo estava estacionado em frente a moradia da vítima, na rua Quinto Paladini, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá.

No interior do Uno estavam todas as ferramentas de trabalho da vítima e o carro é o seu principal meio de transporte. A vítima pede ajuda e quem tiver informações, entrar em contato pelo fone 190.

