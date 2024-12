TOR apreende mais de uma tonelada de maconha durante operação policial

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Policiais do TOR apreenderam mais de uma tonelada de maconha durante Operação Impacto - Crédito: Divulgação

Durante a realização da Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreenderam mais de uma tonelada de maconha no km 374 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Pindorama. O flagrante aconteceu por volta das 23h desta segunda-feira, 9 e um homem foi detido.

Os PMs deram sinal de parada obrigatória para o motorista de Hilux, que não foi obedecido e fugiu em seguida. Os policiais saíram em perseguição, sendo a caminhonete abordada após 20 quilômetros com apoio de outra equipe do TOR e de equipes do policiamento territorial.

Em revista, os policiais localizaram grande quantidade de maconha, sendo constatado ainda que a Hilux era roubada e tinha placas "dublê". A droga totalizou 548 tabletes, pesando 1.233 quilos. A droga, a caminhonete, um celular e R$ 130,00 foram apreendidos e motorista preso em flagrante por tráfico de drogas.

Leia Também