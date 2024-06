TOR apreende carro roubado e entorpecentes após perseguição em Ibaté

SIGA O SCA NO

TOR - Tático Ostensivo Rodoviário - Crédito: imagem ilustrativa

Policiais rodoviários apreenderam por volta das 20h desta quinta-feira, 6, um Fiat Argo produto de roubo e entorpecentes após uma perseguição ocorrida na rodovia Washington Luís (SP-310) e em ruas do Jardim Cruzado, em Ibaté.

Consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ que os policiais estavam pela SP-310 (sentido interior/capital), quando o veículo ultrapassou a viatura e uma nas lanternas estaria queimada. Foi dada ordem de parada para o motorista que empreendeu fuga e ao chegar em uma das rotatórias que dá acesso a Ibaté, entrou com destino ao Jardim Cruzado. Os policiais perseguiram o suspeito que arremessou um objeto na via (que não foi recuperado) e abandonou o carro na rua Sebastião Gomes, próximo a uma mata e fugiu.

Os policiais retornaram ao carro e notaram que a numeração do chassi e motor estariam prensados, porém coincidiam com numerações associadas a uma placa, caracterizando como possível “dublê”. Foi feita então avaliação mais minuciosa e constatou ser o carro produto de roubo ocorrido no dia 16 de fevereiro.

Em revista pelo interior do carro, os policiais localizaram um tijolo de maconha, 26 pedras de crack, dois celulares, uma faca e uma balança de precisão. Diante dos fatos veículo, drogas e objetos foram apreendidos para passar por perícia e o caso será investigado pela polícia.

O individuo que estava no veículo conseguiu se evadir.

