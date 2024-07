Tático comando prende autor de roubo à residência após perseguição

Objetos recuperados pelos policiais - Crédito: Maycon Maximino

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de roubar uma residência na noite de ontem (15). O crime aconteceu na Rua Secondina de Paula Passador, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com a PM, a equipe do tático comando estava em patrulhamento pela região quando avistou um veículo Celta com as luzes apagadas e ocupado por um indivíduo que se abaixou ao notar a presença da viatura. Ao tentar abordar o veículo, o motorista fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro.

A fuga terminou na Rua Cento e Trinta e Quatro, no Antenor Garcia, onde o suspeito abandonou o carro e tentou escapar a pé. Ele foi detido após resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força policial para contê-lo.

No interior do veículo, os policiais encontraram diversas ferramentas de jardinagem, uma televisão Samsung, um celular iPhone, um relógio, tênis e outros objetos. Ao verificar a origem dos itens, a equipe descobriu que o carro e os objetos haviam sido roubados de uma residência momentos antes.

A vítima do roubo estava em casa quando dois indivíduos armados com faca o abordaram e anunciaram o assalto. Ele tentou resistir, mas foi agredido pelos criminosos.

O morador foi socorrido à UPA do Cidade Aracy com ferimentos. Após ser medicado, ele reconheceu R. D.R.S. preso pela PM, como um dos autores do roubo.

Diante das provas e do reconhecimento da vítima, R. foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ, onde foi autuado pelo crime de roubo. Em depoimento informal, o suspeito confessou ter participado de diversos roubos a farmácias em São Carlos nos últimos dias.

