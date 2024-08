Suspeito é detido com entorpecentes no Jardim Cruzado, em Ibaté

A droga foi apreendida pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Um suspeito de 24 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, foi detido por policiais militares da Força Tática na noite desta quarta-feira, 21, na rua Benedito Barreto, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico e durante patrulhamento, os PMs notaram que o acusado mexia em um cano de água pluvial e ao ver a viatura, levantou e alterou o comportamento. Foi feita abordagem e com ele, havia um pino com cocaína, uma porção de maconha e R$ 625. Já no cano, o restante da droga: 58 pinos com cocaína, uma porção de maconha e 81 pedras de crack.

A droga e dinheiro foram apreendidos e o suspeito encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também