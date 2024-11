Estelionatários se passam por funcionários da Santa Casa para aplicarem golpes

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos alerta sobre golpe de estelionatários que, por telefone, se apresentam como funcionário do hospital e pedem dinheiro para exames às famílias dos pacientes internados.

A Santa Casa não cobra por exames de pacientes do SUS ou de convênios. Os pacientes com atendimento particular o pagamento é feito presencialmente no final do tratamento.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos seguintes canais:

Telefone: (16) 3509-1379

WhatsApp: (16) 99145-4550

E-mail: ouvidoria@santacasasaocarlos.com.br

Atendimento presencial: Recepção da Nefrologia, entrada do Banco de Sangue, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

