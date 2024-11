Quatro celulares são furtados na primeira noite da Tusca

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Os punguistas estiveram ativos na primeira noite da Taça Universitária de São Carlos (Tusca) e quatro celulares foram furtados na Arena Tusca. Todos os crimes foram registrados em boletim de ocorrência na CPJ na madrugada desta sexta-feira, 15.

As vítimas são três estudantes e um promotor de eventos e o modus operandi dos criminosos foi o mesmo: sorrateiramente eles se infiltraram na festa e, com habilidade, se apoderaram dos aparelhos que se encontravam no bolso das vítimas que perceberam a falta dos seus respectivos celulares, horas depois.

Foram três boletins de ocorrências elaborados na unidade policial e um detalhe que chamou a atenção é que em um dos casos, seguranças teriam dito às vítimas que, através de imagens de segurança, localizaram os suspeitos e retiraram da festa, encaminhando-os à CPJ, versão contestada pelas autoridades policiais.

Leia Também