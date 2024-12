Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi detido por policiais militares na manhã desta segunda-feira, 30, no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

O acusado estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Dorovaldo Rodrigues com Julia Paixão David. A equipe da PM que patrulhava o bairro fez a abordagem e após pesquisa via Copom, constou que ele era procurado por receptação. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

